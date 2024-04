A Gragnano arrivano i “Giardini delle api”: due aree per la biodiversità

Il Comune di Gragnano Trebbiense ha presentato in Provincia l’innovativo progetto “Giardini delle api”, finalizzato alla realizzazione di due aree verdi per favorire la biodiversità e in particolare l’attività degli insetti impollinatori, dalla cui presenza (minacciata anche dal cambiamento climatico) e dal cui instancabile lavoro può dipendere – come rimarcato da più studi scientifici – fino a circa il 75% della produzione agricola.

LA PRESENTAZIONE

Per illustrare il senso dell’iniziativa sono intervenuti Patrizia Calza, sindaco del Comune di Gragnano Trebbiense e vicepresidente della Provincia di Piacenza, e Alberto Frattola, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Gragnano Trebbiense.

Entrambi hanno evidenziato il fatto che l’amministrazione comunale nutre un vivo interesse riguardo al tema della sostenibilità ambientale (già cuore di diversi precedenti progetti) e della tutela della biodiversità.

Non a caso il Comune di Gragnano Trebbiense, primo in provincia di Piacenza, ha aderito negli anni scorsi alla rete dei Comuni amici delle api e ora ha deciso di realizzare su due terreni di proprietà (ciò ha limitato a 30mila euro i costi complessivi a carico del Comune) altrettante aree verdi appositamente progettate per favorire presenza e attività soprattutto di api mellifere, api selvatiche e farfalle attraverso la messa a dimora di essenze particolarmente gradite (tiglio, ciliegio, sophora japonica, eccetera…) agli insetti impollinatori.