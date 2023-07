Parroco sorprende ladro che scappa con le offerte. Un fedele le restituisce

La porta della canonica della parrocchia di San Michele a Gragnano Trebbiense era socchiusa per lavori in corso e un malintenzionato ne ha subito approfittato per intrufolarsi all’interno. Lo sconosciuto è stato sorpreso dal parroco, don Alessandro Ponticelli mentre rovistava nei cassetti del suo studio. Il sacerdote si è trovato faccia a faccia con il ladro che rapidamente si è impossessato di circa duecento euro ed è fuggito. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le prime indagini sull’episodio avvenuto nel pomeriggio di venerdì scorso.

Durante la messa prefestiva, don Alessandro Ponticelli nell’omelia ha riferito il fatto e ha parlato della misericordia. “Gesù diceva di essere misericordiosi e prendere il giogo sulle nostre spalle” ha dichiarato il parroco dall’altare.

Il senso di impotenza di fronte all’accaduto si è tramutato in piacevole stupore quando, poche ore dopo la celebrazione, don Alessandro Ponticelli ha trovato una busta nella cassetta delle lettere. All’interno della missiva c’era una somma corrispondente al denaro che era stato sottratto insieme a un post-it con un messaggio: “Non li hai persi solo tu, a perderci è questa nostra società! Un contributo a te per quello che fai con sincero grazie!. Se riesci perdona!”. Queste le parole dell’anonimo benefattore che ha donato il denaro alla parrocchia.

“Commentando le Scritture della domenica ho predicato che, seguendo il Maestro, il cristiano a volte ci fa proprio la figura del perdente. E non solo in senso figurato…Ma il Signore non viene meno alla sua parola: vince il male di alcuni attraverso la bontà di altri. Come ci lamentiamo del male che riceviamo, così ringraziamo per il bene che ci è donato” ha commentato il sacerdote sul suo profilo Facebook.

“Non avrei mai scritto nulla sul furto – ha aggiunto al telefono con la redazione di Telelibertà -. Con il post ho voluto diffondere la notizia positiva, ovvero che qualcuno ha donato ciò che il ladro aveva rubato. Il bene moltiplica il bene”.