“La filiera editoriale è in crisi, aiuti cancellati”: la denuncia degli esercenti piacentini

“Tutto quello che poteva venire in aiuto alla filiera editoriale è stato cancellato”. La denuncia arriva da Nicola Maserati, presidente di Confesercenti Piacenza e vicepresidente nazionale di Sil (Sindacato italiano librai) Confesercenti: “Librerie e cartolibrerie si trovano ad affrontare molti problemi irrisolti sul fronte dell’editoria scolastica – spiega – problemi che già hanno contribuito a rarefare la rete commerciale e che in assenza di risposte porterà anche quest’anno a ridurre ulteriormente il servizio nel territorio”.

LA PAROLA ALLE PICCOLE LIBRERIE INDIPENDENTI

La conferma arriva anche dalle librerie indipendenti di Piacenza: “Il rischio è di diventare magazzinieri – spiega Sonia Galli della libreria Fahrenheit 451 – escono migliaia di titoli: l’unica soluzione per noi è privilegiare gli editori che lavorano sul catalogo e puntano sugli scrittori. Inutile dire che sono soprattutto case editrici medio-piccole”.

“L’abolizione del fondo biblioteche è un problema grave – spiega la libraia di Pagine Libreria Lella Lezoli – anche perché il bonus insegnanti a volte va bene, a volte meno, mentre il bonus studenti è stato tagliato tantissimo. Di salvagenti lo Stato non ne dà e le presentazioni dei libri, che un tempo funzionavano tanto, oggi non bastano”. Claudia Gobbi della libreria Romagnosi, specializzata in editoria scolastica (e non solo), parla di “una situazione in decadenza che va sempre peggio”: “Nel campo dell’editoria scolastica si lavora per avere un ricavo del 4 o 5 per cento al massimo – sottolinea – per avere un certo giro devi fare dei grandi numeri”.

È invece un caso a parte quello di Sara Marenghi, titolare della libreria Bookbank che vende libri usati e antichi ma non solo: “Da sempre io non posso fare come tutte le altre librerie- spiega – per questo fin da quando ho aperto ho cercato di inventarmi tante cose: è l’unica soluzione perché c’è sempre meno gente che entra nelle librerie”.