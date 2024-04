Minaccia di darsi fuoco davanti alla ex, condannato a 3 anni e 9 mesi per stalking

In collegamento video con la ex convivente mentre era nella sua stanza si è rovesciato addosso benzina da una tanica e poi ha acceso un accendino sostenendo che si sarebbe dato fuoco se lei non fosse tornata da lui. La donna aveva subito chiamato il 112 e i carabinieri avevano fermato l’uomo.

LA CONDANNA

Si tratta di un cinquantenne della Valtidone che qualche giorno fa è stato condannato a 3 anni, 9 mesi e 15 giorni per stalking, maltrattamenti, porto abusivo di oggetto da offesa. Era accusato anche di appropriazione indebita dell’auto dell’ex compagna, il giudice ha derubricato questa accusa in danneggiamento.

L’imputato al momento in libertà, aveva distrutto a colpi di spranga l’auto della donna.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’