Donare il sangue, a Piacenza oltre 300 stranieri “salvano” la campagna Avis

Indiani in gran parte, ma anche provenienti dal Ghana, dal Burkina Faso dallo Sri Lanka, dal Marocco e dal Perù e poi dai paesi dell’Est, molte anche le donne. Sono i “nuovi” donatori di sangue che fanno sentire la loro vitalità all’interno del piccolo esercito dell’Avis di Piacenza. I dati: 8.666 donatori (6.080 uomini e 2.586 donne, più 305 collaboratori), gli italiani sono 8.083, 253 dell’Unione Europea e 330 di paesi esteri di provenienza, in costante incremento rispetto agli anni scorsi, tenendo conto invece che calano in generale i donatori, erano 9.153 nel 2021. Un decremento che invece non tocca il contingente straniero.