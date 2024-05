Nuova vita per la scuola di Settima, sarà un centro polivalente per giovani

Una volta ci si andava a lezione e a votare, poi a mangiare la pizza. E adesso, probabilmente già a fine estate, diventerà il centro polivalente che la frazione di Settima ha sempre desiderato ma mai avuto nella sua storia: l’ex scuola del paese è pronta ad essere trasformata – grazie al Comune di Gossolengo e all’Associazione Italiana Cultura Sport – in un centro di aggregazione rivolto principalmente ai giovani ma non solo.

Sono passati ormai sei mesi da quando il ristorante Quo Vadis ha chiuso i battenti dopo quasi trent’anni di attività e ha lasciato vuoti i locali comunali: l’attività commerciale era stata innestata infatti su un accordo di comodato d’uso dei locali pubblici tra Comune e Aics. Cosa sorgerà nella struttura di Settima? Presto ci sarà sicuramente un bar con una sala dove passare il tempo, un altro ampio salone al primo piano ideale per assemblee associative o altri locali nella taverna sottostante, che potrebbero diventare una sala prove per chi ama la musica. E ancora doposcuola e centri estivi per i ragazzi o corsi per informatica per adulti.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’