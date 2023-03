Nuovi attrezzi al parco giochi “della discordia” di Settima. Manutenzione agli Scout

Si fa bello, con nuovi giochi e manutenzioni, il parco giochi “della discordia” di Settima, sulle cui condizioni si erano concentrate di recente le polemiche tra cittadini e amministratori di Gossolengo: nei giorni scorsi, infatti sono stati posizionati quattro nuovi giochi (tre in aggiunta e uno in sostituzione di un gioco ormai rotto e pericoloso). E presto anche i gruppi Scout del territorio potrebbero venire in aiuto nella manutenzione ordinaria.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’