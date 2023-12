Bando da 600mila euro per il rifacimento dei parchi gioco sul Facsal e alla Baia del Re

Prende quota la riqualificazione del parco giochi del Pubblico Passeggio. Inserito dall’amministrazione comunale nel Piano delle opere pubbliche per il triennio 2023-25 durante la variazione di bilancio dello scorso maggio, il progetto esecutivo è stato approvato nei giorni scorsi dal Comune di Piacenza che, contemporaneamente, ha avviato le procedure per il bando di realizzazione. L’importo complessivo è di 600mila euro e comprende anche il restyling del campo da calcio alla Baia del Re.

Nella relazione tecnica redatta dall’ufficio Verde del Comune, si legge che sul Facsal “la gran parte dei giochi presenti all’interno del parco è datata e in condizioni tali da richiederne la sostituzione; alcune aree sono prive di arredi, perché già rimossi a causa della vetustà; i servizi igienici sono fatiscenti e non a norma con la vigente normativa sulle barriere architettoniche. Una riqualificazione complessiva consentirà di restituire alla città un parco giochi in perfetta efficienza, con attrezzature ludiche moderne, accattivanti ed, in buona parte, inclusive”.

L’intervento nel quartiere “Baia del Re”, altrettanto atteso viste le condizioni attuali non ottimali dell’area, consisterà invece nell’incremento delle attrezzature ludiche presenti, attraverso la fornitura e posa di alcuni arredi ancora efficienti, provenienti dal parco del Pubblico Passeggio.

Si procederà inoltre al rifacimento del campo da calcio a 5 giocatori, con la sistemazione dell’area di gioco, la sostituzione delle porte e la sistemazione della recinzione.