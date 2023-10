A rischio la sede di quattro associazioni: cortocircuito tra Buzzi Unicem e Comune

Quattro associazioni piacentine e i loro mille soci rischiano di ritrovarsi presto senza una sede. La loro attività negli ex uffici della Buzzi Unicem alla Baia del Re dovrà infatti interrompersi il prossimo 31 gennaio. Nati Stanchi, Cantiere Simone Weil, Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia e Associazione Bosnia Erzegovina oltre i confini, che da anni utilizzano la palazzina in comodato d’uso gratuito, hanno infatti ricevuto una raccomandata dalla stessa Buzzi Unicem che suona come un ultimatum. Si tratta della disdetta della scrittura privata sottoscritta nel 2016 tra la multinazionale e ciascuna delle associazioni.

Sullo sfondo c’è una trattativa col Comune di Piacenza che si è arenata, come lo stesso sindaco Katia Tarasconi conferma. La palazzina doveva essere uno scambio di beni tra la società e l’amministrazione comunale, dove la prima avrebbe ceduto i suoi ex uffici, più un’area verde adiacente, in cambio di un terreno di proprietà comunale in via Conciliazione sul quale costruire un grattacielo di 14 piani. Tarasconi invita l’azienda “a mettersi una mano sul cuore” e a dare al Comune “il tempo di trovare eventuali spazi alternativi” per le quattro associazioni.