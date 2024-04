Ortoterapia a Rottrofreno, nuova “cura” dell’anima per gli anziani della casa di riposo

01

Un’attività di giardinaggio che garantisce la stimolazione multisensoriale e relazionale, rimettendo in gioco capacità residue assopite o marginalmente non considerate. Nella residenza per anziani “Emilio Fontanella” di Rottofreno, gestita da Sereni Orizzonti, il servizio educativo ha organizzato un progetto di ortoterapia rivolto a tutti gli ospiti: “Abbiamo iniziato a dare forma al nostro giardino grazie all’aiuto degli alpini, in veste civile questa volta” – ha dichiarato l’équipe della residenza – “Ringraziamo i parenti per aver donato le piante aromatiche, che abbiamo piantato in vaso”.

ortoterapia a Rottofreno

L’obiettivo è creare un giardino sensoriale accessibile a tutti gli ospiti, quindi rialzato, realizzato con bancali dipinti dagli ospiti: tutti potranno così partecipare alla cura dell’orto della residenza. In una parola: inclusione.

“Subito dopo l’avvio del progetto è chiaro l’effetto benefico che hanno questi momenti sugli ospiti anziani” – dichiara Sabrina Segalini, direttore della struttura – “Costituisce una preziosa occasione di lavoro fisico, assicura la tranquillità degli ospiti e rafforza le relazioni sociali all’interno del gruppo suscitando risate e aiuto reciproco. Teniamo molto al recupero della manualità e della memoria tattile e olfattiva, riaccendendo così ricordi connessi alle attività contadine o di gestione di un orto per i tantissimi che ne hanno avuto esperienza in passato”.