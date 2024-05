A Vernasca oltre 300 persone per il Cantamaggio: cesti di cibo calati dai balconi

“Vernasca è il Cantamaggio”, tradizione e genuinità per un’edizione da record, oltre duemila presenze sono state registrate tra le vie principali del paese. Grandi e piccoli tutti al seguito di un numeroso corteo di oltre trecento persone che attraverso canti della cultura popolare dell’alta Val d’Arda, ha salutato l’arrivo di Maggio e della bella stagione. La manifestazione è iniziata alle ore 20, quando il corteo ha sfilato sotto ai balconi delle abitazioni del centro, con l’accompagnamento musicale del gruppo “Musici delle quattro province”, Franco Guglielmetti alla fisarmonica e Cinzia Bosoni alla chitarra.

Il corteo si è fermato per dieci tappe circa, dove sono stati calati dalle abitazioni come vuole la tradizione, cesti con del buon cibo in segno di gratitudine verso i musicisti. Il corteo ha proseguito il suo giro sino all’alba, prima, l’immancabile tappa da Carlo Comini in località La Ranca, che ha sfornato almeno 200 “chisole”; poi in località Borla, il corteo ha fatto tappa da Michele Facchini, Riccarda Ferri e Pietro Bussandri, infine, da Graziano Molinari in località Baroni.

L’evento ha attirato giovani provenienti dalle provincie limitrofe, proprio i giovani, sono stati i protagonisti per questo Cantamaggio 2024. Chiara Molinari, giovane presidente della Pro loco di Vernasca, si è dichiarata soddisfatta per la buona riuscita dell’evento: “Il nostro è un gruppo meraviglioso dalle cuoche ai giovani che hanno montato le strutture ed hanno lavorato negli stand. Almeno cinquanta i volontari, unici. Vernasca – ha concluso- è il Cantamaggio”.