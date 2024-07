Bascherdeis a Vernasca dal 2 al 4 agosto con 70 artisti da tutto il mondo

Artisti da tutto il mondo sono in arrivo a Vernasca per la 18esima edizione di Bascherdeis, il festival internazionale degli artisti di strada, in programma dal 2 al 4 agosto. La rassegna è organizzata da Appennino Cultura con il Comune di Vernasca, il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e il coinvolgimento di una vasta rete di volontari (circa 250).

GLI ARTISTI

Il grande protagonista sarà Cho Kairin maestro di equilibrismo, uno degli acrobati più famosi a livello internazionale. Dal Togo arrivano i trampolieri Afuma, dalla Germania la statua vivente Johnman Eicke e poi ancora il due danese Tromleorkestret con una “macchina d’ingegno” che produce una interazione dinamica tra suono, luce, pirotecnica. E ancora il leggendario clown Chris Lynam dallo Zimbabwe, l’ecoshow comico di Luca Regina, lo spettacolo di sand art di Fatimir Mura, Alesx Piras e la sua marionetta ad orologio, le bellissime bolle del maestro Gambeinspalla teatro e tanti altri ancora.

LE INFORMAZIONI SUL FESTIVAL

Il festival è in programma venerdì 2 agosto dalle 20.00 alle 02.00, sabato dalle 17.00 alle 03.00, domenica dalle 16.00 alle 01.00.

Per le informazioni ufficiali sulla scaletta e sul programmi è possibile consultare il sito ufficiale del festival www.bascherdeusfestival.it e i social media Facebook e Instagram.

I biglietti per il festival sono già in vendita, previsto anche il servizio navetta. Domenica sera la rassegna si chiuderà con i fuochi d’artificio.