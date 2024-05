Crollo delle nascite anche nel Piacentino, stasera il focus a “Nel mirino” su Telelibertà

Il trend delle nascite è da tempo negativo e i primi mesi del 2024 non fanno eccezione. Piacenza, come l’intera Italia, sta vivendo la sua crisi demografica: il numero dei decessi supera quello delle nascite. Questa sera alle 21 su Telelibertà sarà “Nel mirino” ad accendere i fari su questa situazione, cercando di approfondire le cause, ma anche le difficoltà che si trovano ad affrontare i nuovi genitori. Per farlo, la conduttrice Nicoletta Bracchi e il giornalista Thomas Trenchi hanno invitato a sedersi attorno al tavolo dello Spazio Rotative la referente del Centro per le famiglie Giulia Cagnolati, il pedagogista Daniele Novara, l’ostetrica Cristiana Pavesi, responsabile assistenziale del dipartimento materno-infantile dell’Ausl, e la neomamma Marika Speroni.

Durante la trasmissione saranno mostrati e discussi i nuovi dati anagrafici che parlano di una popolazione sempre più anziana, non mancherà una mappa per capire quali siano i quartieri con il maggiore numero di nascite e si cercherà di capire quali servizi manchino – ma anche quali opportunità ci siano – per le nuove generazioni.

Un focus sarà posto anche sugli asili nido, ricordando che per essere al passo con gli standard europei, dicono le statistiche, l’Italia dovrebbe avere 100mila posti in più proprio negli asili nido. A Piacenza ce ne vorrebbero almeno 352 in più per soddisfare la domanda di mamme e papà per l’anno educativo che si sta aprendo. Saranno poi illustrati i servizi offerti alle mamme e ai papà dal Centro per le famiglie del Comune e si discuterà della difficoltà delle mamme di conciliare la vita familiare e la gestione dei figli con il percorso lavorativo.