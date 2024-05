“Un parco da vivere”, sabato 11 maggio l’evento per famiglie alla Galleana

Si chiama “Un parco da vivere” l’evento organizzato dal Centro per le Famiglie, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Le Valigie, in calendario sabato 11 maggio dalle 17 sino alle ore serali, nella cornice del Parco della Galleana.

Un appuntamento dedicato ad adulti e bambini, per andare insieme alla scoperta della grande area verde tra giochi e laboratori, nell’ambito del progetto “Follow us – La strada verso la cittadinanza attiva”, che entra nel terzo anno di operatività.

LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA

Tante le iniziative in programma: la postazione yoga a cura di Anna Girolamo, la “cucina di fango” e l’angolo per la pittura all’aria aperta con gli amatissimi Pappa & Pero di cui vestono gli abiti gli educatori Sara Dallavalle e Andrea Roda, gli itinerari inconsueti e curiosi proposti da Emiliano Sampaolo per la cooperativa Eureka, la narrazione itinerante “Kamishibici” guidata dall’associazione “Le stanze di Igor” con Matteo Ghisalberti. Non mancherà un momento di spettacolo, tra parole, musica e danza con “Bemankan: ad ognuno il suo dono”, portato in scena da Lalla Aicha Traore e Marco Patané, per la regia di Elisa Zanolla.

COME PARTECIPARE

Non occorre prenotarsi: l’adesione è libera e gratuita, ma le famiglie che vorranno partecipare sono invitate a dotarsi di un telo per la pratica dello yoga, cibo e bevande per il picnic serale e di una torcia per la visita del parco al calar del sole.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare lo Sportello Informafamiglie allo 0523-492380 o scrivere a [email protected] .