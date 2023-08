Atleti in azione nelle palestre all’aperto. Anche l’assessore si allena: “Presto altre aree”

Il caldo non ferma gli sportivi. Anzi, c’è un nuovo stimolo per gli amanti del fitness in città: le palestre libere, all’aperto, nei parchi della Galleana e della Pace. Nei primi giorni di apertura, le due aree – volute dal Comune per un importo totale di 96mila euro – vengono utilizzate da numerosi atleti amatoriali che approvano questa novità. Secondo qualcuno, però, l’installazione delle attrezzature andrebbe migliorata: un lettore ha scritto a Libertà per segnalare un problema, a detta sua, con la pedaliera della bicicletta, invitando ad accorciare la distanza dalla sedia, perché “deve essere più pratica per gli anziani e le persone di bassa altezza” che vogliono allenarsi. Intanto l’assessore allo sport Mario Dadati annuncia: “Altre due aree saranno realizzate entro ottobre, in via Degani e alla Baia del Re”. Le interviste nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

