Lavori in corso al parco della Pace e Galleana: da lunedì nuove palestre a cielo aperto

Nuove palestre a cielo aperto in città. Entro pochi giorni, il parco Galleana e il parco della Pace ospiteranno particolari attrezzature per l’attività sportiva, attraverso un intervento di installazione voluto dall’amministrazione comunale per un importo di 96mila euro.

L’iniziativa è stata presentata stamattina a palazzo Mercanti dagli assessori Mario Dadati (sport) e Matteo Bongiorni (lavori pubblici). “Così si punta a favorire la pratica sportiva libera con macchine e circuiti a corpo libero – spiegano gli esponenti della giunta Tarasconi – in questi nuovi spazi consentiti dai quattordici anni in su”. Non si tratta infatti di giochi, ma di vere e proprie palestre, accompagnate da istruzioni grafiche e video con il codice Qr per imparare a utilizzare le attrezzature. “Al parco della Galleana e al parco della Pace le opere verranno completate nel fine settimana. Entro il prossimo ottobre verranno attrezzate anche le aree negli Orti di via Degani e Baia del re. Nel 2024 sarà allestita la palestra a cielo aperto del Facsal, una struttura per la quale si è in attesa della graduatoria di “Sport e salute” conseguente al bando al quale il Comune ha partecipato per ottenere un parziale cofinanziamento della spesa. L’anno prossimo verrà inoltre approfondito il discorso relativo al fitness nel Daturi, anche in funzione dei lavori di predisposizione per spettacoli. Il costo totale dell’investimento relativo alle sei aree per il Comune è di circa 250mila euro”.

Le aree sportive saranno ricoperte da uno strato di gomma – la stessa tipologia utilizzata per le piste d’atletica – in modo da attutire eventuali cadute. I lavori vengono svolti dalla società Skyfitness Srl di Treviso. Le palestre all’aperto saranno date in gestione alle realtà sportive, con fasce orarie a disposizione per svolgere le proprie attività, tramite un avviso di manifestazione d’interesse. L’iter è comunicato sul sito web www.comune.piacenza.it.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: