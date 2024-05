Alla scoperta dei fiori che colorano il paesaggio attorno alla Pietra Parcellara

Non si può non conoscere la Pietra Parcellara. È una delle montagna più famose di tutto il nostro territorio provinciale. Questo grosso roccione ofiolitico, che viene dalle viscere della terra per cause legate alla diversa intensità dell’erosione del suolo, è rimasto solo a troneggiare sul morbido paesaggio argilloso.

Tutti, almeno una volta, siamo saliti sulla sua vetta per ammirare la media val Trebbia. Noi questa volta vi invitiamo a osservare le prestigiose qualità floristiche che in questo periodo abbelliscono i prati attorno alla Pietra.

Tesori botanici

In questo inizio di maggio il paesaggio floristico nasconde tesori botanici veramente interessanti. Dalla rara frittillaria, a campi completamente colorati da altre varie specie più comuni, a quelle di orchidee, alcune veramente rare.

Ogni fiore ha la sua bellezza e il suo scopo, e camminare attorno alla Pietra con il profumo che emanano e che si spande nell’aria, può sicuramente suscitare molte emozioni positive; l’osservazione di certi fiori unici e spesso che si sono adattati a un ambiente così particolare possono affascinarti, e la Pietra Parcellara, ospitando queste specie rare e protette, è la montagna stessa un’ottima area rifugio per questa flora.

IL SERVIZIO DI LUIGI ZIOTTI E MARISA CELLA