Il carretto del gelato tra le case popolari di Piacenza: l’iniziativa targata Acer

Il gelato come si faceva una volta, distribuito nei vari quartieri in festa con uno speciale carretto. E’ l’iniziativa “C’era una volta” che Acer Piacenza – in occasione della Festa del Vicino 2024 – ha pensato di organizzare i prossimi 24 e 25 maggio. Ad essere coinvolti, divenendo così meta del “viaggio” del carretto che distribuirà gelati (a cura della gelateria Mil Sabores di Pontenure) saranno quattro quartieri in cui sono presenti alloggi popolari Acer: Tigrai, San Sepolcro, Barriera Roma e Barriera Farnese. A coronare la festa saranno le consuete premiazioni degli inquilini. La festa di svolgerà, come detto, sabato 25 maggio dalle 16.00 alle 18.00 (per poi proseguire con un aperitivo) nei quartieri Tigrai e San Sepolcro. Si replica domenica 26 a Barriera Roma (via Capra) e Barriera Farnese (Facsal). Acer offrirà il gelato a tutti gli inquilini che parteciperanno.

“E’ un’occasione per stare insieme – ha spiegato il presidente di Acer Piacenza, Marco Bergonzi – e per riscoprire la gioia della condivisione e dell’aggregazione. Mai come oggi i quartieri dove si incontrano culture, usi e costumi diversi hanno bisogno di riscoprire quelle tradizioni che favoriscono in modo naturale e civile la convivenza pacifica. Nei nostri alloggi convivono inquilini di 53 nazionalità diverse: una fonte di ricchezza che cerchiamo di preservare anche attraverso iniziative come questa”.