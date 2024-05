Finisce fuori strada e prende fuoco: auto distrutta dalle fiamme, feriti due giovani

Sono serie le condizioni dei due giovani, un ragazzo e una ragazza di 23 e 27 anni, rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 maggio tra Castell’Arquato e Lugagnano, in località Colombarola.

L’auto sulla quale viaggiava la coppia, stando a quanto raccolto, avrebbe perso il controllo finendo fuori strada. I due giovani sono riusciti ad uscire dall’abitacolo appena prima che prendesse fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola, oltre all’ambulanza Pubblica Assistenza Carpaneto, un mezzo della Pubblica Assistenza Valdarda, l’auto infermieristica del 118 di Fiorenzuola e l’automedica del 118 di Fidenza.

I due ragazzi sono stati trasportati all’ospedale di Piacenza in gravi condizioni, ma fortunatamente non in pericolo di vita.