Convegni, concerti, tour guidati: Piacenza festeggia il Columban’s Day

Si svolge per la prima volta a Piacenza il 22 e 23 giugno il Columban’s Day, giunto alla sua venticinquesima edizione. L’iniziativa – dedicata a San Colombano, patrono d’Europa e co-patrono della diocesi di Piacenza-Bobbio – ricca di tanti appuntamenti in diversi luoghi della diocesi a partire dal 18 maggio, ha preso le mosse alla fine degli anni Novanta del secolo scorso a San Colombano al Lambro ed è promossa dall’Associazione San Colombano per l’Europa.

LA FIGURA DI SAN COLOMBANO

Quasi due mesi in cui sarà possibile conoscere da vicino la figura di Colombano – definito da Benedetto XVI figura-chiave nella storia dell’Europa che con la sua vita ha portato il Vangelo in diverse aree del continente fino a giungere a Bobbio alla fine del suo percorso e dove morì nel 615 – e il patrimonio storico artistico della diocesi a lui legato.

I LUOGHI

I luoghi principali della manifestazione, oltre alla basilica del santo a Bobbio, sono la Cattedrale di Piacenza e la chiesa di Santa Brigida, dedicata a una delle principali sante irlandesi. Quest’ultima chiesa ospitava nei secoli scorsi un luogo di accoglienza dei pellegrini dal nord Europa ed è collocato su uno snodo della Via Francigena.

Alle giornate conclusive interverranno rappresentanti delle Comunità colombaniane di altri Stati europei, in particolare dall’Irlanda, dalla Francia, dalla Svizzera e dalla Germania.

LA MESSA SOLENNE

L’apice del meeting sarà la messa del 23 giugno, che sarà presieduta dal vescovo mons. Adriano Cevolotto, alla quale interverranno quindici vescovi; sarà presente anche l’ambasciatrice d’Irlanda presso la Santa Sede.

