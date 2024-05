Scontro tra auto e camion, un ferito a Sant’Antonio di Castell’Arquato

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di martedì 14 maggio sulla Provinciale 6 in località Sant’Antonio di Castell’Arquato. Per cause da chiarire, un’auto è uscita di strada in seguito allo scontro con un mezzo pesante e una persona è rimasta incastrata all’interno riportando serie ferite.

I SOCCORSI

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fiorenzuola, un’ambulanza delle pubblica assistenza di Lugagnano e un’auto infermieristica dal pronto soccorso di Fiorenzuola. E’ intervenuta anche l’eliambulanza che ha trasportato il ferito all’ospedale di Parma.

Durante le operazioni di soccorso la strada è stata temporaneamente chiusa.