“Viticultura”: giovani imprenditrici danno vita al bookclub di Castell’arquato

A Castell’arquato nasce Viticultura: tra libri e vino, il bookclub tra le colline piacentine. Da un’idea di Laura Castellana, Federica Duani, Francesca Gandolfi e Maria Periti, il bookclub intende promuovere e diffondere la lettura tra i giovani, e non solo, valorizzando il territorio piacentino e i suoi sapori.

“Siamo quattro amiche che condividono la passione per i libri e le narrazioni, di storie vicine e lontane, espresse o taciute. Tra i grandi sogni quello di aprire una libreria, da costellare con eventi satellite e nuove proposte: iniziamo dando vita ad un bookclub in cui libri e vino possano dialogare, per aggettivi e associazioni libere”. – dichiara Duani – “Un grande grazie lo dedichiamo a chi ci ha sostenute, in particolare a Elena Coperchini, che realizza ogni grafica traducendo in visuale idee e desideri”.

Viticultura affonda le radici nel concetto di bookclub e lo dilata, in una serie di eventi che mettono al centro la cultura e il territorio: in programma un ciclo di cinque incontri, da maggio a settembre, dove ad ogni titolo proposto viene associato un vino locale, da degustare tra le parole.

Ad ospitare i primi cinque incontri di Viticultura è l’Azienda Agricola Pusterla, situata a Vigolo Marchese e conosciuta per la coltivazione e produzione dei vini DOC.

Viticultura ha inaugurato domenica 12 maggio con un evento speciale che ha visto come ospite Emanuele Aldrovandi, autore de Il nostro grande niente, romanzo di esordio edito Einaudi.

Il format dell’evento prevede la proposta di un libro ad ogni incontro, che gli interessati leggono nell’arco di un mese e discutono nel corso dell’appuntamento successivo. Ogni titolo è associato ad un vino che, per tematiche o sensazioni, rimanda alla trama e ai suoi personaggi.