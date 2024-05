Lavori sulla Statale 45, scatta la fase due: in arrivo raffica di nuovi espropri

Espropri sulla Statale 45, scatta la fase due: nelle cassette della posta dei residenti tra Rivergaro e Cernusca, in questi giorni stanno arrivando le raccomandate con le indicazioni dei nuovi espropri – riveduti e corretti dopo le polemiche iniziali – necessari per realizzare l’ammodernamento della Statale.

Ma sulla vicenda è già il caos perché, ad una prima visione, se alcune aree di terreno sembrano state cancellate, in compenso se ne sono aggiunte altre a sorpresa.

Così adesso, tra i partecipanti dell’associazione Residenti e Utenti Statale 45, è ancora l’incertezza a prevalere in questa tormentata vicenda: proveranno tutti insieme a fare il punto mercoledì 29 maggio, alle ore 21, in un incontro pubblico alla Casa del Popolo di Rivergaro.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’