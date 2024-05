Scontro tra auto e moto sulla Statale 45 a Diara, un ferito a Parma in elisoccorso

Incidente nel tardo pomeriggio di martedì 28 maggio sulla Statale 45 in Val Trebbia.

Per cause da chiarire, una moto e un’auto si sono scontrate nei pressi di Diara. A bordo della due ruote c’erano un ragazzo e una ragazza di Piacenza. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Parma dall’elisoccorso in condizioni serie.

Sul posto sono intervenute anche le ambulanze da Travo e Rivergaro, l’auto medica.

Dei rilievi si sono occupati i carabinieri di Rivergaro.