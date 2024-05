Festa del 2 giugno: celebrazioni in piazza e la consegna delle onorificenze

Il prossimo 2 giugno, in Piazza Cavalli, a Piacenza alle ore 10.00, alla presenza delle autorità civili e militari si celebrerà il 78° Anniversario della Festa della Repubblica, con rassegna ai reparti, alzabandiera, lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Matterella, da parte del Prefetto Paolo Ponta. Alla manifestazione è prevista la speciale partecipazione dell’orchestra Cinque Quarti, composta da circa 200 ragazzi e ragazze, bambini e bambine, risultato di un laboratorio orchestrale sviluppato dal 4° Circolo Didattico di Piacenza, esteso a varie scuole di Piacenza e Provincia, volto a promuovere attraverso la pratica musicale l’esercizio della piena cittadinanza e la valorizzazione delle differenze socio culturali, con una particolare attenzione a chi si trova in condizioni di disagio, fragilità o svantaggio personale, psichico, fisico, economico o sociale.

A seguire, alle ore 12.00, in Prefettura, il Prefetto procederà alla consegna delle

Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

INSIGNITI DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIALE

Luogotenente Fabio Esposito – Dal 03 settembre 2007 è in forza al Nucleo di Polizia

Economico – Finanziaria di Piacenza. Arruolatosi nel Corpo nel 1997 per il servizio

svolto ha ricevuto diverse ricompense di carattere morale. Attivo anche in ambito

sociale, collabora con la Croce Rossa Italiana per la raccolta di viveri e generi di

prima necessità da destinare alle famiglie in difficoltà; con la Caritas Diocesana di

Piacenza e Bobbio si adopera per la raccolta e la distribuzione di indumenti

dismessi per le persone bisognose; in qualità di Cavaliere dell’Ordine Equestre del

Santo Sepolcro di Gerusalemme contribuisce alla realizzazione di attività in favore

di Opere ed Istituzioni Cattoliche in Terra Santa.

Col. t. ISSMI Corrado Loero da luglio 2021 è Comandante Provinciale della

Guardia di Finanza di Piacenza. Nell’espletamento delle complesse e delicate funzioni di Comando, le doti professionali e personali gli hanno consentito di portare a termine importanti quanto delicate operazioni che hanno permesso fra l’altro di accertare dal 2022 a oggi frodi per circa 2 milioni 700 mila euro, scoprire 56 evasori totali e denunciare 127 soggetti per reati fiscali, nonché di stroncare nei mesi scorsi un pericoloso

traffico internazionale di stupefacenti. Nell’articolato quadro di ripresa economica

postpandemica forte è stato l’impegno profuso dall’Ufficiale nelle attività di

contrasto agli illeciti economici finanziari: in quest’ottica, anche grazie alla capacità

di instaurare rapporti di collaborazione con le varie istituzioni presenti nella

provincia, si è adoperato per la sottoscrizione di protocolli d’intesa con Provincia e

Comune di Piacenza finalizzati alla puntuale verifica al corretto uso delle ingenti

risorse finanziarie – come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) – messe

a disposizione dallo Stato e dall’Unione Europea.

CAVALIERE

Anna Maria Andena, Medico di Medicina Generale, a maggio 2018 è

stata nominata Direttore del Distretto della Città di Piacenza ricoprendo da luglio

dello stesso anno prima la funzione di direttore della UO Produzione Cure Primarie

quindi di direttore dell’UO Governo Clinico territoriale. Durante la pandemia da

Covid 19 si è contraddistinta per la capacità nel sapere organizzare al meglio la

complessa attività delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), di cui è

stata coinvolta in prima persona nell’istituzione e nel governo, mostrando un

impegno proficuo e costante nel garantire in modo tempestivo l’assistenza sanitaria

al domicilio. Inoltre fin dalla prima fase di implementazione della campagna

vaccinale anti-covid 19 ha manifestato un impegno incessante e ha svolto un ruolo

cruciale nel coordinare i vari aspetti, logistici e non, collegati alla realizzazione di

una campagna di così vasta portata, interfacciandosi con i professionisti esterni

all’azienda come farmacisti, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta,

organizzando e gestendo al meglio le migliaia di somministrazioni di vaccino erogate

alla popolazione e in particolare quelle al domicilio, negli ambulatori di prossimità,

nelle strutture socio-assistenziali per anziani e disabili e nei punti vaccinali

aziendali”.

1° Luogotenente Fabio Cappucciati

1° Lgt. Fabio Cappucciati dal 2006 è in forza al 2° Reggimento Genio Pontieri di

Piacenza nel cui ambito riveste l’incarico di Comandante del Plotone EOD. Entrato

alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito Italiano nel 1984 durante la carriera militare

ha prestato servizio presso il 9° Reggimento d’Assalto Paracadutisti “Col Moschin”.

Diverse e ripetute le esperienze professionali in teatri operativi all’estero fra le quali

in Somalia, Bosnia, Albania, Kosovo, Afghanistan, Iraq, Libano, Turchia e Kuwait.

Inoltre operazioni sul territorio nazionale quali Forza Paris in Sardegna e

Operazione strade sicure a Roma durante il Giubileo. Il sottufficiale ad oggi ha

totalizzato circa 1.000 interventi di Bonifica del territorio da residuati bellici.

Luogotenente Carica Speciale della Guardia di Finanza Giacomo Forteleoni

arruolatosi nel 1985 presta servizio nel territorio piacentino dall’agosto del 1989.

Già Comandante della Tenenza Guardia di Finanza di Castel San Giovanni a far

data dal 29 ottobre 2019 ricopre l’incarico di Comandante della Sezione Operativa

Volante del Gruppo Guardia di Finanza di Piacenza.

Durante la sua attività ha ricevuto numerosi riconoscimenti di carattere morale per

attività operativa e, recentemente, la medaglia mauriziana al merito per dieci lustri

di carriera militare. Nel corso della sua permanenza nel territorio della Val Tidone

si è impegnato in prima persona sia nell’attività di polizia economico-finanziaria

che nel settore sociale intraprendendo anche numerose iniziative. Ha

personalmente organizzato la partecipazione della Banda Musicale del Corpo

all’interno della rassegna musicale Val Tidone Festival ed è co-autore della

pubblicazione “Guardia di Finanza e Val Tidone” descrittiva della presenza del

Corpo nella valle, dal periodo pre-unitario ai giorni nostri, ad ulteriore

testimonianza del profondo legame con il territorio valtidonese. Nel 2023 è stato

insignito della cittadinanza onoraria del Comune di Alta Val Tidone.

Giuseppe Gattoni è assistente amministrativo in quiescenza. Dal 1982 fino

al 1° ottobre 2022 ha prestato servizio presso la Prefettura di Piacenza. Nel corso

della carriera professionale ha prestato la propria attività presso l’Ufficio

Depenalizzazione Circolazione e Traffico e l’Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria

operando sempre con grande dedizione e disponibilità, mai disgiunte da una

notevole sensibilità e attenzione.

Viceprefetto Aggiunto Claudio Giordano dal 2021 è in forza alla Prefettura

di Piacenza. Dal 2022 ricopre l’incarico di Vicecapo di Gabinetto, nonché Dirigente

Reggente Area III Diritti Civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero,

immigrazione e diritto d’asilo” e Dirigente Reggente Area IV Protezione Civile, difesa

civile e coordinamento del Soccorso Pubblico”. Inoltre da maggio 2023 a

Giordano è stato attribuito anche l’incarico superiore, rispetto alla qualifica

posseduta, di Capo di Gabinetto. Nell’esercizio delle funzioni il Dirigente si è

contraddistinto per il suo spirito di servizio, in particolare nella gestione delle

emergenze legate all’accoglienza dei profughi afghani (2021) e ucraini (2022, oltre

a quella dei richiedenti asilo ordinari. Nell’espletamento delle complesse e delicate

funzioni assegnategli, che hanno riguardato fra l’altro anche settori

particolarmente articolati e difficili come la mediazione sociale, la gestione di

emergenze di protezione civile, il dirigente ha saputo raggiungere eccellenti risultati

ponendosi come validissimo supporto all’azione della Prefettura in un periodo

segnato dalla grave carenza di personale della carriera prefettizia.

Raffaella Molinari ha iniziato giovanissima ad operare presso l’attività di

famiglia dapprima dedita alla vendita e riparazione di macchine per scrivere e

cancelleria poi, dagli anni ‘70 con l’introduzione dell’IVA impegnata anche nella

vendita dei prodotti Registri Buffetti, all’epoca unica fabbrica produttrice di prodotti

contabili (libri mastro, registri IVA, bollettari, blocchi fatture, etc). In questo

contesto la Sig.ra Molinari ha sempre offerto il proprio servizio con la massima

disponibilità al fine di fornire una preziosa collaborazione di clienti. Ancora oggi,

nonostante la radicale trasformazione del mercato anche in termini di prodotti

richiesti, la Signora prosegue nell’attività di vendita di prodotti di cartoleria.

Anna Ripa è Funzionario Economico Finanziario in servizio presso l’Ufficio

Contabilità Gestione Finanziaria della Prefettura di Piacenza con l’incarico anche

di Responsabile Ufficio Economato. In servizio presso la locale Prefettura dal 1990,

durante la carriera professionale ha svolto la propria attività in diversi settori

amministrativi, tra cui Nucleo Operativo Tossicodipendenza, Polizia

Amministrativa, Segretari Comunali, Cittadinanza e Rifugiati Politici, Profughi,

Ufficio Elettorale Provinciale. Ha prestato altresì servizio presso il centro di

accoglienza per i cittadini albanesi sorto nel 1997 nel Comune di Bettola. Al di fuori

dell’attività professionale la Sig.ra Ripa è stata volontaria del Soccorso della Croce

Rossa Italiana di Piacenza dal 1992 fino al 2002, anni durante i quali ha

partecipato alla missione presso il campo della regione Emilia Romagna sorto a San

Cassiano (Macerata) in favore dei terremotati di Umbria e Marche a seguito degli

eventi sismici del 1998 e nel 1999 alla Missione Arcobaleno in favore dei profughi

albanesi in fuga dal Kosovo presso il campo di Kavaje (Albania).

Giuseppina Suman ha intrapreso il proprio percorso professionale nel

1989 come impiegata presso la Pretura Circondariale di Piacenza, Ufficio del

Giudice per le indagini preliminari. Successivamente ha operato dal 2000 al 2015

presso il Tribunale di Piacenza – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

quindi dal 2015 a oggi presso la Segreteria della Presidenza del Tribunale di

Piacenza. Durante la pandemia da Covid-19 Suman ha operato con

abnegazione, precisione, spirito di servizio, assicurando costante presenza in

Ufficio ponendosi come punto di riferimento indiscusso, anche in raccordo, per

tutti i magistrati e personale amministrativo su ogni questione sottopostale.

Analogamente, con riferimento al periodo di gestione post emergenziale pandemico

e di attuazione PNRR e UPP, la Dr.ssa Suman ha assunto il ruolo chiave di referente

amministrativo per le best practices relative alla costituzione di banche dati

giuridiche interne di giurisprudenza massimata dell’Ufficio e di dottrina in ordine

ai temi della riforma penale.