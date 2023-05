Gropparello, venerdì la terza marcia della Pubblica: “Il ricavato per la nuova sede”

Non c’è due senza tre. I volontari della Pubblica assistenza Val Vezzeno hanno messo per un attimo da parte saturimetri, sfigmomanometri e bombole di ossigeno per imbracciare decespugliatori e attrezzi vari per tagliere l’erba e tracciare oltre 20 chilometri di sentieri immersi nelle colline attorno Gropparello.

Venerdì 2 giugno, come ormai da tradizione consolidata, è il giorno della marcia della Pubblica assistenza Val Vezzeno. Evento che consentirà all’associazione di ricavare fondi da destinare alla realizzazione della nuova sede. “Anche attraverso queste iniziative dimostriamo quanto teniamo al nostro territorio – le parole del presidente Stefano Bozzini -. Abbiamo un patrimonio naturale unico che vogliamo valorizzare e promuovere”. Iscrizioni aperte dalle 7.30 alle 10.30 di venerdì. Da piazza Roma partiranno quattro percorsi da tre, sette, tredici e venti chilometri.

“Con il percorso più lungo ci sarà la possibilità di toccare quasi tutte le frazioni di Gropparello passando per boschi e attraversando torrenti e punti panoramici mozza fiato dal belvedere di Groppovisdomo, al borgo delle fiabe dei Bersani, passando per la salita di Sariano verso la Chiesa Vecchia dei Gelati” annuncia con entusiasmo Alessandro Maggi, membro del direttivo societario e consigliere comunale. Grande novità di quest’anno la possibilità di pranzare al campo sportivo del paese dove termineranno i percorsi. “Si potranno utilizzare docce e spogliatoi e, per chi vorrà, abbiamo pensato a un menù fisso ricco di prelibatezze dalle tagliatelle al cinghiale alle crostate di cioccolato” precisa la vicepresidente Benedetta Moschini.

La terza marcia della Pubblica è organizzata anche quest’anno in collaborazione con il Csi Piacenza e il patrocinio del Comune di Gropparello. “Sarà come sempre un evento per tutti tra le bellezze naturali e architettoniche della Val Vezzeno – conclude Bozzini -. Ci siamo impegnati molto in queste settimane e tengo a ringraziare tutta la famiglia della Pubblica. Dopo la marcia penseremo alla nostra nuova sede grazie alla quale continueremo a migliorare i servizi verso la nostra comunità”.