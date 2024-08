Auto distrutta nel bosco, arrivano i soccorritori ma a bordo non c’è nessuno

Perde il controllo dell’auto e finisce nella boscaglia a lato della carreggiata. E’ accaduto dopo le 21.00 di stasera, domenica 11 agosto, lungo la strada provinciale che collega la frazione di Castellana a Gropparello.

Violento l’impatto del mezzo contro gli arbusti che costeggiano la curva. All’arrivo dei soccorritori però non è stati trovato nessuno a bordo del veicolo e neanche al di fuori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Fiorenzuola e un equipaggio della Pubblica assistenza Val Vezzeno. Gli operatori oltre a mettere in sicurezza la strada non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto incidente e informare le forze dell’ordine.