Festa della Repubblica, folla in piazza Cavalli. Minuto di silenzio per gli alluvionati

È una piazza in cui la gente non manca quella che celebra a Piacenza il 2 giugno. Una piazza che regge bandiere tricolori, ma anche bandiere della pace (portate da una rappresentanza di Donne in nero che reggono le inconfondibili mani nere su cui sta scritto che l’Italia ripudia la guerra come indicato dall’articolo 11 della Costituzione).

Una piazza che si ferma ad ascoltare il discorso del prefetto Daniela Lupo e che raccoglie il suo invito a fare un minuto di silenzio per i cittadini dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione e che poi applaude.

“Il referendum di cui oggi ricorre il 77esimo anniversario, una scelta fatta per la prima volta anche con il voto delle donne, fu la necessaria premessa per la formazione della Costituzione” sottolinea il prefetto.

Dopo l’alzabandiera, Lupo ha ricordato l’importanza di celebrare “una Repubblica veramente cosa pubblica, per tutti i cittadini, rispettosa e accogliente verso lo straniero”.

A seguire è stata la consegna di una copia della Costituzione a una rappresentanza di neo diciottenni impegnati nel volontariato in Anpas, Caritas, Croce Rossa e a un gruppo di cittadini di origine straniera che hanno ricevuto la cittadinanza italiana.

In piazza anche alcuni mezzi delle forze dell’ordine in esposizione.