Youth bank, giovani e nuove prospettive per Piacenza stasera a “Nel mirino”

Ad essere messa “Nel mirino” questa settimana è la Fondazione di Piacenza e Vigevano. La trasmissione di Telelibertà, questa sera alle 21, sarà dedicata all’ente di via Sant’Eufemia e alla sua attività, in modo particolare con un focus sui giovani.

Allo Spazio Rotative saranno seduti al tavolo Edoardo Favari e Luca Groppi, consiglieri della Fondazione di Piacenza e Vigevano, e Beatrice Ciambriello e Daniele Spina, entrambi banker, ovvero i giovani under 25 che svolgono il ruolo di “banchieri” del progetto YouthBank.

Durante la puntata si parlerà infatti di questo progetto, una “banca” formata da ragazze e ragazzi under 25 anni che avranno a disposizione risorse economiche della Fondazione, per sostenere progetti sociali ideati e gestiti da loro coetanei. Si tratta di un progetto sperimentale, da subito entrato a far parte della rete YouthBank International, partito a Piacenza nell’ottobre del 2023.

Protagonismo giovanile, equità generazionale, autonomia nell’assumere decisioni, partecipazione e imprenditorialità sono alcune delle parole chiave di un’iniziativa che ha come obiettivo quello di coinvolgere i giovani nella cura e nella promozione della comunità e di contribuire a formare nuovi giovanissimi decision-maker.

Sfruttando l’opportunità data dall’avere due youthbanker in studio, si cercherà di capire cosa muova i giovani ad aderire al progetto, si scopriranno analoghe esperienze in altre città italiane e verranno mostrati i dodici progetti dei ragazzi piacentini, utili per comprendere quale futuro vorrebbero per la città in cui vivono.