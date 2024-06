“Esclusi dalla gita scolastica”: bufera alla Dante per la visita al Cern di Ginevra

“Mio figlio e altri compagni di classe esclusi dalla gita scolastica”. È bufera intorno alla decisione di un’insegnante di matematica della scuola media Dante Alighieri di accompagnare a visitare il Cern di Ginevra soltanto gli alunni con i voti migliori nella sua materia. Una scelta che ha provocato le proteste di alcuni genitori, in particolare di una mamma la quale, dopo il fatto, ha chiesto più volte chiarimenti al preside dell’istituto e al provveditore generale della scuola.

“È una discriminazione. Utilizzare il voto come criterio di scelta non è per nulla formativo. Anzi, a volte può essere demotivante” spiega la donna.

