Incidente a Castelnovo: scontro tra auto e scooter, giovane in ospedale

Incidente nel pomeriggio di domenica 2 giugno a Castelnovo di Borgonovo, in Val Tidone. Sulla strada statale 412 nei pressi della chiesa, per cause da chiarire, si sono scontrate un’auto che viaggiava in direzione Castelnovo e uno scooter proveniente dalla direzione opposta.

Il motociclista rimasto ferito è stato condotto all’ospedale di Piacenza.

Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Agazzano e l’auto medica da Piacenza. Dei rilievi si è occupata la polizia stradale.

Il traffico ha subito rallentamenti.