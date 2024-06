Parchimetri a Piacenza: risolto il problema della “somma vietata”

La saga dei parchimetri “a somma vietata” è finita. Con grande sollievo dei cittadini che da mesi segnalavano l’impossibilità di pagare la sosta dell’auto con le monete. Lo ha annunciato il manager di Piacenza Parcheggi-Gps Filippo Lodetti Alliata durante l’audizione in commissione 5, sollecitato da alcuni commissari: “Su istanza dell’amministrazione comunale, dal 30 maggio, da giovedì scorso dunque, i parchimetri hanno una nuova conformazione tariffaria: dalla seconda ora in poi sono a tariffazione lineare – aveva spiegato – in sostanza si paga per quanto si sosta”. Alla prova dei fatti, ieri tutti i parchimetri sembravano funzionare perfettamente.

parchimetri a piacenza: stop a “somma vietata”

Addio dunque all’odiata scritta “somma vietata” che per mesi è stato l’incubo dei piacentini ligi al pagamento del parcheggio? A quanto pare sì. Però ci sono voluti mesi appunto, lamentele e segnalazioni, addirittura un servizio della trasmissione “Striscia la Notizia” con Capitan Ventosa arrivato a pungolare l’amministrazione e Piacenza Parcheggi per questo disagio.

caos parchimetri a piacenza

Il cortocircuito della “Somma vietata” nasce sui frazionamenti dell’ora, perché – se l’ora di sosta costa 1,80 euro e il cittadino inserisce due euro nel parchimetro – il macchinario fa scattare in automatico il frazionamento dell’ora successiva per cui non accetta la somma in quanto dovrebbero essere aggiunte altre monete.