Moschea di via Caorsana, in arrivo canoni estetici Islam: “Abbellimento necessario”

In strada Caorsana è in corso la riqualificazione della moschea di Piacenza. I lavori sono iniziati da qualche tempo e, stando a quanto afferma Fahrudin Ljevakovic, presidente della Comunità islamica piacentina, dureranno ancora almeno un mese.

“Si tratta di un intervento che riguarda tre differenti aspetti – afferma – in primo luogo l’adeguamento antisismico, che è già stato realizzato, quindi stiamo ora procedendo a cambiare i serramenti e si sta lavorando sulla facciata della struttura”.

LA COMUNItà islamica piacentina

L’obiettivo è andare incontro a un’esigenza particolarmente avvertita dalla comunità islamica del territorio, circa 20mila cittadini distribuiti in provincia di cui la metà residenti in città. A testimonianza di quanto sia importante per i fedeli, il fatto che durante il Ramadan siano stati raccolti molti fondi per realizzare gli interventi di riqualificazione.

“Quando il cantiere sarà terminato il luogo sarà più bello” dice Ljevakovic. Oggi la comunità si ritrova a pregare in una struttura che più somiglia a un capannone – “una scatola” afferma -, ma presto si potrà entrare in un luogo di culto accogliente.

L’ARTICOLO DI FILIPPO LEZOLI SU LIBERTA’