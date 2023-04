Vandali in via Caorsana, cassonetti bruciati nella notte. “Servono telecamere”

Vandali in azione stanotte a Piacenza. I cassonetti dell’immondizia in via Caorsana, nei pressi delle abitazioni, sono stati bruciati da alcuni teppisti. I resti del rogo sono stati rinvenuti oggi dai residenti, che tornano a lamentare la carenza di sicurezza nella zona: “Servono più controlli e telecamere di videosorveglianza per evitare questi episodi di degrado e inciviltà”.

