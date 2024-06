Cau di Fiorenzuola: sempre aperto e niente ticket: ecco come funzionerà

Cosa cambia con l’avvio del Cau (Centro assistenza urgenza) di Fiorenzuola che rimpiazza il Punto di primo intervento (Ppi)? Se lo sono chiesti in tanti, dopo la notizia dell’attivazione del Cau, da domani (14 giugno) alle 8. Primo cambiamento proprio sull’orario: non più 12 ore (8-20) ma 24. Non saranno richiesti ticket sanitari: quando c’era il Pronto soccorso per alcune prestazioni poteva essere emesso. I casi trattati saranno codici bianchi o verdi, quindi non gravi. Tutti gli altri vengono centralizzati su Piacenza, dove rimane l’unico Pronto soccorso. Il Ps di Fiorenzuola invece non era più stato riaperto dopo il Covid. Una continuità la garantisce il primario, il dottor Bernardo Palladini che nel 2018 fu chiamato a dirigere il Ps e che sarà referente del Cau.

“E con me ci saranno anche altri due medici di emergenza urgenza già in servizio al Ppi – spiega – In più, come anticipato su Libertà dal direttore del dipartimento Cure primarie, avremo medici di medicina generale, guardie mediche, specializzandi. E gli infermieri. Anche quelli dell’ambulanza infermieristica”.

