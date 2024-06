Imputato di abusi su un minorenne, assolto pensionato ultraottantenne

Pensionato ultraottantenne accusato di aver condotto in un sotterraneo di vecchia torre sul Nure un minorenne e di averne abusato è stato assolto: “perché il fatto non sussiste”. Lo hanno stabilito i giudici del collegio giudicante. Il pm per nulla convinto dell’innocenza dell’imputato che era presente in aula, aveva invece chiesto 5 anni di pena. L’imputato era un pensionato piacentino di 83 anni, la vittima un minorenne, anche lui piacentino. Il processo è avvenuto qualche giorno fa, a porte chiuse. L’imputato si era sempre dichiarato innocente e l’avvocato difensore ne aveva chiesto l’assoluzione. Gli avvocati di parte civile avevano chiesto 100mila euro di risarcimento e 50mila euro di provvisionale.

I FATTI

I fatti erano avvenuti nel luglio del 2018. Secondo quanto ricostruito in aula il pensionato e il minorenne si erano visti in un bar nella zona della Val Nure e il ragazzo aveva chiesto all’anziano un passaggio in auto. I due avevano viaggiato verso Piacenza, ma ad un certo punto l’anziano – secondo l’accusa – avrebbe minacciato con un coltello il giovane, costringendolo a seguirlo nei sotterranei di una vecchia torre che si trova nelle vicinanze del Nure, un luogo abitualmente frequentato da fumatori di droghe leggere.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’