“Bambina molestata dai sette ai 13 anni”: orco piacentino di 70 anni a processo

In teoria era un amico di famiglia, di cui tutti si fidavano a tal punto da affidargli per giorni interi una bimba di solo sette anni. Nella realtà, un settantenne piacentino si è rivelato, stando alle accuse, un vero e proprio orco, che per sei anni (dal 2010 al 2016) aveva palpeggiato più volte la bambina. La quale, una volta cresciuta, ha avuto il coraggio di raccontare ai genitori cosa accadeva tra la Valnure e Milano nelle occasioni in cui veniva lasciata sola con quell’uomo.

Questa mattina in tribunale a Piacenza si è aperto il processo a carico del settantenne, accusato di violenza sessuale su minore.

