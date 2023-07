Accusato di violenza sessuale sull’ex fidanzata, 23enne si difende: “Mai fatto del male”

“Nessuna violenza sulla mia fidanzata, certo abbiamo avuto qualche problema, ci sono stati dei dissapori, ma non di quelle cose di cui mi si accusa”. Con queste parole un 23enne piacentino si è difeso in tribunale dall’accusa di violenza sessuale nei confronti dell’ex fidanzata e di averla stalkerizzata con minacciosi messaggi, di averle messo le mani al collo e di averla inseguita in macchina.

Il giovane, ascoltato dai giudici e dal pubblico ministero, ha ammesso una relazione altalenante con l’ex fidanzata, ma ha negato di averle fatto del male: “Non posso dire sia stato un rapporto sereno, ma non c’è stata nessuna violenza” ha detto.

L’ex fidanzata, una studentessa ventenne piacentina, si è costituita parte civile. Il processo ha avuto luogo davanti ai giudici Stefano Brusati, Alessandro Rago e Matilde Borgia; il pm era Ornella Chicca, mentre l’avvocato difensore Dino Beretta, l’avvocato di parte civile Alida Liardo. Per consentire l’ascolto di altri testimoni il processo è stato rinviato a dicembre.