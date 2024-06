Il luogotenente Giorgio Carugati nuovo comandante del Radiomobile di Piacenza

Il Luogotenente Giorgio Carugati è il nuovo comandante della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza. Un incarico prestigioso e allo stesso tempo di grande responsabilità quale primo referente dei servizi di Pronto Intervento.

Dopo oltre 10 anni trascorsi al 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” di Milano quale Comandante di Squadra Operativa e altre missioni, Carugati cambia incarico e rientra per la seconda volta al Comando Provinciale di Piacenza dove giovanissimo, in due periodi differenti, aveva prestato servizio all’inizio della sua carriera.

Ha iniziato martedì 18 luglio 2024 il suo servizio in via Beverora quale comandante della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza. Un incarico prestigioso ed allo stesso tempo di grande responsabilità quale primo referente dei servizi di pronto intervento. Alle sue dipendenze avrà i carabinieri della Compagnia di Piacenza che prestano servizio sulle “gazzelle” dell’Arma, quelle che solitamente vengono inviate per prime sul luogo dell’evento e che quindi hanno l’immediato contatto con le difficoltà dei cittadini.

CHI è Giorgio Carugati

Il luogotenente Carugati, 55enne di origini milanesi, che ha, nella sua esperienza professionale, rivestito sempre incarichi operativi, si è detto entusiasta del nuovo incarico.

Arrivato in questa provincia nel 1991 quale giovanissimo carabiniere, dapprima alla Stazione di Bettola e per i successivi quattro anni al Reparto Operativo di Piacenza, dopo aver frequentato la Scuola Marescialli dei Carabinieri in Velletri e Vicenza, e dopo l’esperienza presso la Stazione Carabinieri di Pontecurone e quella da capo-equipaggio al Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Torino, nel 2003 ha prestato servizio quale maresciallo addetto alla Stazione di Monticelli d’Ongina.

Nel luglio del 2012 è stato trasferito al 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” di Milano, da cui proviene, e dopo pochi anni è stato qualificato quale Capo team delle SOS (Squadre Operative Supporto) di Milano e quale istruttore di ordine pubblico. Vanta alcune missioni di pace con il contingente MSU : a Sarajevo nel settembre del 2003, a Pristina in Kosovo nel giugno del 2012.

E’ stato selezionato per la missione MIADIT 18 in Gibuti (Corno d’Africa) dove nel marzo 2023 ha partecipato con l’incarico di istruttore di ordine pubblico all’interno del Team Police Section con il compito di addestrare ottantotto soldati/poliziotti somali a compiti vari.

Ha ottenuto l’onorificenza con decorazione per i servizi di ordine pubblico ad alto rischio (Expo e G7), quella per incarichi di lungo comando e in ultimo, nel gennaio 2024 la Medaglia Mauriziana, conferita dal Presidente della Repubblica, al merito per i dieci lustri di carriera militare.