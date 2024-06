Via alla Maturità per 2.179 studenti nel Piacentino. LE TRACCE

Cominciano ad arrivare le prime indiscrezioni sulle tracce della prima prova dell’esame di maturità 2024. Eccole, secondo quanto riporta l’Ansa:

LE TRACCE

Ungaretti con “Pellegrinaggio” che fa parte della raccolta l’Allegria è la poesia tra le tracce proposte ai maturandi.

“Riscoprire il silenzio” della giornalista Nicoletta Polla Mattiot è tra gli argomenti proposti al primo scritto.

C’è anche Pirandello tra gli autori proposti alla maturità.

Una traccia di testo argomentativo riguarda il tema della Guerra Fredda, partendo da un estratto da “Storia d’Europa” dello storico, giornalista e politico Giuseppe Galasso, chiamando in causa anche la questione del conflitto atomico, tra blocchi contrapposti.

Un testo tratto da Maurizio Caminito “Profili selfie e blog” del 2014, invita i maturandi ad una riflessione sull’importanza e il senso del diario nell’era digitale.

C’ è anche Rita Levi Montalcini con “Elogio dell’imperfezione” tra tra le tracce della maturità 2024 proposte ai maturandi.

L’Importanza della carta costituzionale in un testo di Maria Agostina Cabiddu è stata proposta ai maturandi come traccia per l’esame di Stato 2024 a quanto apprende l’ANSA. Nel testo ‘l’Intuizione dei costituenti’ è definita ‘lungimirante’.

MATURITà al via

Al via oggi (19 giugno) l’esame di maturità per 2.179 studenti nel Piacentino. Si parte con l’elaborato di italiano, la seconda prova – quella che tendenzialmente spaventa di più – riguarderà poi greco per il liceo classico, scienze umane per i licei pedagogici e matematica per gli istituti scientifici.

LE RINUNCE

Il giorno della plenaria – in gergo, l’insediamento delle commissioni d’esame, che nella provincia di Piacenza sono 55 – è stato lunedì. E lunedì è stato il giorno dei forfait. Una raffica di rinunce è arrivata agli uffici scolastici da parte di commissari che, in generale, inviando certificati di malattia, sono stati da sostituire in tempi molto celeri. Lo stesso provveditore agli studi Stefano Bocedi ha rilevato “i numeri significativi” delle rinunce di questa ultima tornata di commissioni, a fronte di un fenomeno che esiste da sempre ma che quest’anno avrebbe conosciuto un’escalation inedita.

IL RICORSO

C’è un caso giudiziario che accompagna l’avvio dell’esame di maturità nel Piacentino. Ha ritenuto non conforme ai risultati il giudizio espresso dal consiglio di classe, che l’ha esclusa dall’esame di Stato in procinto di partire oggi: “Non ammessa”, figurava nella nota personale alla studentessa. La ragazza, iscritta all’ultimo anno di diploma al polo superiore Mattei di Fiorenzuola, dopo la comunicazione con cui la scuola l’ha informata della non ammissione, insieme alla famiglia ha deciso di presentare ricorso al Tar, il tribunale amministrativo regionale. Data la ristrettezza dei tempi intercorsi tra la comunicazione della scuola, la presentazione del ricorso al Tar e la partenza degli esami, i giudici hanno accolto l’istanza cautelare, come accade nei rari casi analoghi. Ciò ha permesso l’ammissione con riserva della studentessa alle prove d’esame. Proprio oggi è il giorno di avvio della maturità per 2.179 studenti.