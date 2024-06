Bomba d’acqua in Val Trebbia e Perino si allaga, fango nella scuola materna

Il maltempo ha nuovamente colpito la zona di confine tra Travo e Perino, causando allagamenti diffusi e danni ingenti. Particolarmente colpita via Maglio a Perino e la scuola materna è stata inondata, costringendo i residenti a un ennesimo sforzo per ripristinare la normalità. È la terza volta in poche settimane che la zona viene sommersa dalle acque, lasciando gli abitanti esasperati.

bomba d’acqua in Val trebbia

La pioggia torrenziale ha portato circa 50 millimetri di acqua in sole due ore, colpendo duramente Bellaria di Perino e Rivebelle. La comunità locale è corsa ai ripari con pale e secchi, cercando di liberare le strade e le abitazioni dall’acqua.

L’appello alla solidarietà

In questo contesto difficile, la comunità di Perino e Travo ha dimostrato una notevole solidarietà. Volontari da zone limitrofe sono giunti per aiutare nelle operazioni di pulizia. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

STRADA DISTRUTTA a Quattrocchio

Distrutta anche la strada per Quattrocchio dove la Regione era già intervenuta con lavori specifici.