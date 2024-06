Sta per tornare la Calancata: l’appuntamento esclusivo tra il verde della Val D’Arda

Il sole incomincia a calare e circa 2000 persone salgono lungo le colline di Lugagnano passando attraverso suggestive installazioni luminose tra gli alberi, si tratta della Calancata, la camminata estiva divenuta ormai celebre tra i social, che si terrà il 27 luglio per la sua quinta edizione.

L’evento patrocinato dal Comune di Lugagnano, è organizzato da Pft Events, Pro loco Lugagnano e Wava Aps, i quali hanno annunciato che da lunedì 24 saranno disponibili i biglietti online, reperibili al link sulle diverse pagine social dell’evento.

La camminata rimane la stessa delle precedenti edizioni, ovvero un percorso ad anello lungo otto chilometri che parte dalla località Torricella di Chiavenna Rocchetta per terminare nello stesso punto.

il programma della calancata

Al momento della partenza, che avverrà alle ore 19, sarà presente anche il personal trainer Francesco Bottazzi che guiderà i partecipanti in un momento di riscaldamento muscolare.

Lungo il percorso, gli organizzatori hanno previsto tre punti di ristoro da dove sarà possibile anche godere di diversi spettacoli e intrattenimenti. Al primo punto ristoro infatti, che offre una vista panoramica, si esibirà Tuculianti in un live strumentale dal ritmo Raggae, al secondo punto ristoro i calanchini troveranno il polistrumentista Tai e infine al terzo punto, che si trova a 400 metri di altezza, la musica elettronica di Teepee. Novità di quest’anno saranno delle installazioni artistiche luminose realizzata dal piacentino Davide Morelli di Rorschach Visual Project; i calanchini potranno ammirarle tra gli alberi lungo il percorso, qui, l’effetto “Waw” ed uno sfondo originale per scatti da social saranno assicurati.

La Calancata si concluderà con una festa finale al punto di arrivo, dove i piacentini Mighty Nineties faranno ballare tutti coloro che parteciperanno con il format “Gli anni 90 come non li avete mai sentiti”. A questo evento finale, possono partecipare tutti gratuitamente, anche coloro che non hanno preso parte alla camminata.