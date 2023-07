Calancata, la carica dei 2mila. Finale alla Torricella con show live e dj set

Parafrasando una celebre storia araba si potrebbe scrivere dell’edizione 2023 di Calancata “Favola dei 2000 e una notte”. Tanti sono stati infatti i camminatori che si sono messi in marcia per affrontare il percorso di 8 km che porta al mitico “Crocione” sul Monte Giogo in mezzo alla natura e a luoghi ricchi di storia, i famosi Calanchi, dove un tempo era tutto mare e acqua e dove ancora oggi si possono ritrovare fossili e reperti storici di una certa importanza. Lo start ufficiale della manifestazione dato da Gloria Azzalin, presidente di Pro Loco Lugagnano, Luca Tiramani di PFT Eventi e Stefano Magnaschi, presidente del CSI di Piacenza, ha visto fin da subito famiglie con bambini al seguiti, ragazzi più o meno atletici e persone di una certa età in ottima forma addentrarsi nelle meraviglie di un percorso tosto, duro (con pendenze anche al 28% e 32%), ma fattibile come dichiaravano poi all’arrivo allo speaker Carlo Raggi prima di buttarsi a mangiare la meritata pasta. Alla partenza il PT Francesco Bottazzi dava la possibilità a chi voleva di un mini riscaldamento prima di affrontare la camminata nella quale poi 3 punti ristoro perfettamente dislocati e con intrattenimento musicale di vario genere allietava e alleviava le prime fatiche dei marciatori. Ma non era tutto qui perché alle 22.30 iniziava lo show live dei Mosaico (Simone, Alex, Alfredo, Jack) seguito dal DJ set di Tubista (al secolo Alessandro Verbini) fino quasi all’alba. Ai camminatori si univa perciò il popolo della notte felice e pazzo di gioia di poter liberare la propria voglia di divertirsi nella splendida cornice della Torricella di Chiavenna Rocchetta. Scopo di questa manifestazione era soprattutto la promozione del territorio e gli organizzatori si sono espressi in maniera entusiastica per la riuscita dell’evento che è stato reso possibile grazie all’aiuto dei Cacciatori della Squadra 9 di Lugagnano, alle guardie ecologiche e alla Pubblica Assistenza di Lugagnano. Appuntamento confermato visto l’enorme successo al prossimo anno.

FOTO DI CHIARA GAMBAZZA