Calancata di Lugagnano: il 29 luglio la camminata tra natura, musica e luci

La quarta edizione della “Calancata” è in programma sabato 29 luglio. L’evento clou dell’estate lugagnanese è stato presentato in municipio.

Gloria Azzalin, presidente della Pro Loco, ha sottolineato come questa manifestazione sia frutto di una forte sinergia tra associazioni della zona che mira a una riscoperta dei territori della Valdarda, Valchiavenna e del Parco del Piacenziano.

L’evento, che vede la partecipazione attiva di agricoltori, cacciatori e Pubblica assistenza a garantire il supporto sanitario, prevede che la Pro Loco si occupi della cosiddetta “parte food”, i ristori e l’accoglienza finale. Luca Tiramani, titolare di Pft Eventi, ha testimoniato come sia parte fondamentale della Calancata la promozione del territorio e come dopo i 3 anni difficili dovuti alla pandemia l’anno scorso ci sia stata una vera esplosione di questa camminata in notturna.

Il fulcro di tutto rimangono i Calanchi e la loro riscoperta, la magia dove un tempo era tutto oceano, mare e sabbia. Ivan Leppini, assessore al turismo del Comune di Lugagnano, ha portato i saluti di Agostino Maggiali, presidente dei Parchi del Piacenziano, che investono molto su questo territorio.

E’ stato fissato un limite alla partecipazione di 2000 persone. I bambini sotto i 10 anni e gli over 70 non pagano.