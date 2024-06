“Ha il conto bloccato, ci invii i dati”: la finta banca gli ruba cinquemila euro con un Sms

“Ha il conto bloccato, ci faccia avere i suoi dati”, diceva l’sms arrivato sul cellulare. Una storia, purtroppo, già sentita. Un piacentino, residente a Castel San Giovanni, è caduto nel tranello. Ha inviato via smartphone le sue coordinate bancarie e in poche ore sono spariti dal suo conto 5mila euro, nel corso di tre transazioni. Resosi conto del “buco”, ha contattato la banca (che ovviamente non aveva mandato alcun sms) e ha fatto denuncia ai carabinieri. Del reato subìto ha presentato esposto all’Adiconsum di Piacenza (che ricorrendo all’Arbitro bancario finanziario presso la Banca d’Italia gli ha consentito il recupero dell’80 per cento della somma sottratta ).

La stessa associazione – Adiconsum – che, per il tramite di uno dei suoi volontari (già presidente) Aurelio Carlo Vichi, mette in guardia adesso i piacentini dal fenomeno che rischia di diventare una vera emergenza.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’