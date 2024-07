Associazione pendolari di Piacenza, Contardi è il nuovo presidente: “Stop al degrado”

È Nicola Contardi il nuovo presidente dell’Associazione Pendolari Piacenza. È stato eletto durante l’ultima assemblea della realtà associativa che tra i punti all’ordine del giorno ha visto le dimissioni della presidente in carica Valeria Caimmi: a raccogliere il testimone è stato appunto Contardi che già faceva parte del consiglio insieme a Mauro Braghieri, Paolo Martini, Luca Tosi e Giuseppe Nuovo.

Sessantadue anni, una vita da pendolare prima per motivi di studio e poi per il lavoro, Contardi è un informatico: “Al di là della pulizia dei treni c’è un discorso di mobilità e di servizi che attiene alla stazione – spiega – innanzitutto va considerata la disponibilità di parcheggi: la grande area che attualmente è a servizio della stazione è abbandonata a se stessa e va da sé che il degrado fisico di un luogo porta anche a una mancanza di sicurezza. La zona della stazione non può essere uno spazio in cui avere paura”.

Contardi non ha la soluzione definitiva – lo dice lui stesso – tuttavia con una parola indica il punto di partenza: “Io credo che ci voglia una progettualità – sottolinea – come Associazione abbiamo la volontà di incontrare l’amministrazione per capire che idee e progettualità abbia su piazzale Marconi e i suoi dintorni. Vero è comunque che anche l’amministrazione ha un ruolo fondamentale, il problema tocca tutti, riguarda l’intera cittadinanza”.