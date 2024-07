Bobbio, in migliaia per il Palio delle contrade. Vince per la prima volta Alcarina

Il Palio delle Contrade 2024 è storia. Per la prima volta vince Porta Alcarina. La contrada azzurra si è imposta al vertice della competizione dopo aver collezionato ben sette secondi posti nelle precedenti annate.

Alla storica sfida a Bobbio ha finalmente trionfato l’azzurro, ma al suo fianco non sono mancati i colori delle varie contrade. Come infatti ricorda Giovanni Alberti, presidente della Pro loco “Quelli che pontano”, ogni antica via partecipa in egual misura: «Per questo il palio è prima di tutto la festa dei bobbiesi e della loro accoglienza, un risultato che rappresenta la vittoria di ogni contrada e dell’intero borgo».

Le fazioni che si sono sfidate in diverse prove di abilità sono state come al solito cinque, ciascuna battezzata secondo il nome delle antiche porte d’accesso alla città medievale: Porta Agazza, Porta Legleria, Porta Frangula, Porta Nova e, infine, la vittoriosa Porta Alcarina.

Da segnalare il record registrato da Matias Bordagaraj alla gara dell’abbuffata in piazza Duomo: ha infatti divorato due chili e 700 grammi di maccheroni ben conditi in meno di un minuto.

