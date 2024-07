Costruttori edili di Piacenza: l’imprenditore Alessandro Losi è il nuovo presidente

Alessandro Losi è il nuovo presidente provinciale di Ance, l’associazione nazionale dei costruttori edili, sezione piacentina. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea annuale della categoria affiliata a Confindustria, che si è tenuta a Rivalta.

Losi, della Losi Costruzioni Srl, prende il testimone da Matteo Raffi. Il neo eletto è imprenditore edile da generazioni. La sua azienda è radicata nel territorio piacentino e incentrata sulla realizzazione di immobili di pregio. “Per me è un onore poter rappresentare Ance Piacenza», il suo commento a caldo. E prosegue: “Ringrazio tutti coloro che mi hanno accordato la loro fiducia, porterò la loro voce in questa fase storica così determinante per il patrimonio immobiliare del nostro territorio. Un ringraziamento particolare va anche a Matteo Raffi per il suo lavoro, a Maurizio Croci per la sua attività a livello regionale e al presidente di Confindustria Nicola Parenti, con cui abbiamo già avviato un dialogo proficuo”.