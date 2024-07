Al Fol in Fest arriva il patrocinio della Presidenza del Consiglio

“Un’ulteriore prestigiosa certificazione che dimostra una grande crescita maturata in soli tre anni, trattando temi di stretta attualità per la montagna e regalando anche momenti di spettacolo ed intrattenimento”, è questo il commento soddisfatto degli organizzatori del Fol in Fest, la rassegna sulla montagna promossa dai comuni delle alte vallate, alla notizia della concessione del patrocinio da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La comunicazione è arrivata, con lettera del Segretariato della presidenza del Consiglio al sindaco dell’alta Val Tidone Franco Albertini, e capofila dei comuni promotori, alla vigilia della presentazione degli appuntamenti per la rassegna 2024, che si terrà dall’11 al 14 luglio nei comuni di Alta Val Tidone, Morfasso, Ottone e Ferriere.

Le nuove tecnologie in montagna

“Il tema di quest’anno – come ricordano il Direttore Artistico Massimo Polledri assieme al comitato organizzativo del festival, il cui calendario sarà svelato durante la conferenza stampa di domani, venerdì 5 luglio, alle 11.30 nel Salone d’onore Rota Pisaroni della Fondazione di Piacenza e Vigevano – è incentrato sulle nuove tecnologie e comunicazioni ed in particolare su “Intelligenza Artificiale e montagna: cosa cambia, come sfruttarla”. Abbiamo già avuto un importante evento che ha anticipato la rassegna, con la lectio magistralis di Piergiorgio Odifreddi all’Università Cattolica lo scorso maggio, in cui abbiamo approfondito diversi riflessi della tematica. Inoltre abbiamo parlato di comunicazione grazie alla presenza di ospiti illustri come Massimo Giletti, Marcello Foa e Sonia Sarno che, oltre a raccontare i 70 anni di Rai, hanno tracciato un quadro sullo stato della televisione italiana, mezzo fondamentale per la montagna, anch’esso alle prese con le nuove tecnologie. Nei giorni della rassegna avremo modo di tornare su questi temi, approfondendoli e guardandoli con gli occhi della montagna”.