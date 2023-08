È Pino Di Santo, batterista dei Delirium, il primo “Ottonese dell’anno”.

La consegna è avvenuta ieri, dopo il disguido dei giorni scorsi, che aveva alimentato grande curiosità sul destinatario del riconoscimento.

Si è commosso, Di Santo, e la dedica sul palco del Fol in Fest è andata subito alla valle, poi alla nonna Angelica Canevari.

Ad assegnargli il premio, nella sua prima edizione, è stata l’amministrazione comunale di Ottone e in particolare il vicesindaco Maria Lucia Girometta.

L’augurio di Di Santo è uno: “Che questa valle resti così com’è. La Valtrebbia è l’Eden d’Italia. In segno di riconoscenza, nel 2024 a Ottone faremo un grande concerto”.

